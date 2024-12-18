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大行報告 | 吉利、小鵬、交行、郵儲行、新華保險、太保及濠賭股最新評級／目標價

18/12/2024

建銀國際吉利汽車(00175)目標價，維持跑贏大市評級

晨星淡看交行(03328)、郵儲行(01658)，目標價、評級皆降

大摩點評濠賭股，其中下調銀娛(00027)、永利澳門(01128)、美高梅(02282)目標價

 

大行報告 | 吉利、小鵬、交行、郵儲行、新華保險、太保及濠賭股最新評級/目標價

 

大行報告 | 吉利、小鵬、交行、郵儲行、新華保險、太保及濠賭股最新評級/目標價

 

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