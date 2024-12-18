大行報告 | 吉利、小鵬、交行、郵儲行、新華保險、太保及濠賭股最新評級／目標價
18/12/2024
．建銀國際升吉利汽車(00175)目標價，維持跑贏大市評級
．晨星淡看交行(03328)、郵儲行(01658)，目標價、評級皆降
．大摩點評濠賭股，其中下調銀娛(00027)、永利澳門(01128)、美高梅(02282)目標價
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18/12/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 00:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/12/2024 16:40
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