大行報告 | 中銀升舜宇目標逾一成，星展升莎莎至買入
19/12/2024
．中銀國際升舜宇(02382)目標價由69元大漲至77元，維持買入評級
．星展維持莎莎(00178)目標價不變，評級由持有升至買入
．建銀國際點評三桶油，維持三桶油目標及評級不變
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19/12/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 13:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 13:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 13:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2024 12:50
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