  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯

大行報告 | 中銀升舜宇目標逾一成，星展升莎莎至買入

19/12/2024

中銀國際舜宇(02382)目標價由69元大漲至77元，維持買入評級

星展維持莎莎(00178)目標價不變，評級由持有升至買入

建銀國際點評三桶油，維持三桶油目標及評級不變

 

大行報告 | 中銀升舜宇目標逾一成，星展升莎莎至買入

 

大行報告 | 中銀升舜宇目標逾一成，星展升莎莎至買入

 

《說說心理話》心理急救II：幾個徵兆辨認身邊人需要心理支援！點樣對情緒進行急救、自我照顧？專家分享穩定情緒小練習► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

85.650

異動股

06979

珍酒李渡

6.880

異動股

09900

德益控股

8.160

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09900 德益控股
  • 8.160
  • 01102 環能國際
  • 0.077
  • 01055 中國南方航空股份
  • 4.150
  • 00012 恒基地產
  • 23.250
  • 08308 古兜控股
  • 0.241
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 6.230
  • 目標︰$6.60
  • 01697 山東國信
  • 0.375
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 76.250
  • 目標︰$85.00
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.210
  • 目標︰--
  • 06936 順豐控股
  • 33.100
  • 目標︰--
人氣股
  • 02585 夢金園
  • 15.420
  • 00941 中國移動
  • 75.550
  • 00700 騰訊控股
  • 404.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.250
  • 00005 滙豐控股
  • 74.400
報章貼士
  • 00552 中國通信服務
  • 4.360
  • 目標︰$4.80
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.130
  • 目標︰$2.60
  • 02293 百本醫護
  • 0.660
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 00004 九龍倉集團
  • 22.100
  • 內房 More
  • 01908 建發國際集團
  • 12.160
即時重點新聞

19/12/2024 12:07  恒指半日跌198點報19666，料減息步伐放緩地產股領跌

19/12/2024 12:09  【美國減息】滙豐下調港元最優惠利率0.125厘至5.25厘

19/12/2024 11:11  【外圍經濟】日本央行議息會按兵不動，日圓兌美元跌破155

19/12/2024 12:05  新創建(00659)股份簡稱更名為周大福創建，1月2日生效

19/12/2024 10:13  《異動股》減息預期大降比特幣跌穿10萬大關，ETF普跌逾4%

19/12/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒７億元，買中移動沽美團

19/12/2024 08:59  【大行炒Ｄ乜】中銀升舜宇目標逾一成，星展升莎莎至買入

19/12/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２５，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 鮑威爾明言政府不儲比特幣，BTC跌穿十萬美元水平新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 中銀升舜宇目標逾一成，星展升莎莎至買入新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

賭企首選｜大摩看淡明年濠賭股，那隻股可出類拔萃？新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

數碼營銷｜抖音推薦算法重磅升級：創作者與商家的流量新機遇
人氣文章

陶冬天下．陶冬

聯儲局按部就班式減息已經結束
人氣文章

Foodie What’s On

聖誕自助餐2024│大澳文物酒店推出餐飲住宿計劃優惠 免費送早餐+半自助晚餐 免費坐舢舨遊欣賞棚屋風景
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

已婚人士最幸福？從伊拉克的女童身上，明白到自主人生才能談得上幸福
人氣文章

Art & Living

December Art Map：麥烽攝影展、巴黎聖母院體驗展、水墨藝術節、斯特林‧魯比個展
人氣文章

Beauty

絕美Dior聖誕樹再登場：以經典幸運星迎接聖誕！期間限定店入手節日美妝品、DIY聖誕裝飾
健康好人生 Health Channel
人氣文章
行山意外傷及胸椎，68歲婆婆術後半身癱瘓：哭訴醫生錯誤評估風險新文章
人氣文章
48歲特殊教育老師乳癌離世，捐贈器官遺愛人間
人氣文章
30歲中國單車名將徐超備戰全運會遇交通意外身亡！獲國際級運動健將稱號，結婚一年家人哀痛
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 13:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 13:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 13:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2024 12:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/12/2024
比特幣 | 鮑威爾明言政府不儲比特幣，BTC跌穿十萬美元水平
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處