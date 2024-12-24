大行報告 | 晨星削國航南航四成目標，高盛升中芯目標至33元
24/12/2024
．晨星削國航(00753)、南航(01055)目標價，兩股目標價削近四成
．高盛升中芯國際(00981)目標至33.4元，維持中性評級
．麥格理維持美團(03690)、快手(01024)評級跑贏大市
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/12/2024 13:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2024 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/12/2024 17:59
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