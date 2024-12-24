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大行報告 | 晨星削國航南航四成目標，高盛升中芯目標至33元

24/12/2024

晨星國航(00753)、南航(01055)目標價，兩股目標價削近四成

高盛中芯國際(00981)目標至33.4元，維持中性評級

麥格理維持美團(03690)、快手(01024)評級跑贏大市

 

大行報告 | 晨星削國航南航四成目標，高盛升中芯目標至33元

 

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