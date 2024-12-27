大行報告 | 中芯、藥明康德、微盟、中移動及中電信最新評級/目標價
27/12/2024
．中信証券升中芯(00981)目標價，由23元升至38元
．花旗、大摩皆維持藥明康德(02359)目標及評級不變
．中金點評中資電訊股，其中中移動(00941)目標升至90.8元
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27/12/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 18:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/12/2024 16:40
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