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大行報告 | 中芯、藥明康德、微盟、中移動及中電信最新評級/目標價

27/12/2024

中信証券中芯(00981)目標價，由23元升至38元

花旗大摩皆維持藥明康德(02359)目標及評級不變

中金點評中資電訊股，其中中移動(00941)目標升至90.8元

 

大行報告 | 中芯、藥明康德、微盟、中移動及中電信最新評級/目標價

 

大行報告 | 中芯、藥明康德、微盟、中移動及中電信最新評級/目標價

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 18:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/12/2024 16:40
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