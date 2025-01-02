大行報告 | 阿里巴巴、高鑫、比亞迪、吉利及小鵬最新評級／目標價
02/01/2025
．富瑞評阿里巴巴(09988)目標維持138元，維持買入
．大摩評高鑫零售(06808)目標維持2.4元，維持平配
．招銀國際點評3隻新能源車股皆維持買入，分別為比亞迪(01211)目標維持350元，吉利(00175)目標維持19元，並小鵬(09868)目標維持62.4元
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
02/01/2025
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
更多大行報告
2025-01-02
2024-12-31
2024-12-30
2024-12-27
2024-12-24
2024-12-23
2024-12-20
2024-12-19
2024-12-18
延伸閱讀
02/01/2025 13:47 《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴至2%失三千三，科創50大跌3%
02/01/2025 12:06 恒指半日跌297點報19762，中資金融股挫，中芯獲利遭急沽
02/01/2025 12:12 三間發鈔行1.14起提供新鈔供市民兌換，金管局鼓勵派電子利是
02/01/2025 12:52 花旗：恒指年底目標28000點，看好科技消費股
02/01/2025 09:55 【聚焦數據】12月財新中國製造業PMI降至50.5，遜預期
02/01/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒４１億元，買騰訊沽美團
02/01/2025 08:56 【大行炒Ｄ乜】阿里蝕讓高鑫零售獲富瑞維持買入，招銀續看好車股
02/01/2025 11:38 《財資快訊》美電升報７﹒７７２６，一個月拆息較上日軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2025 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話02/01/2025
新年 |渣打香港網上預訂新鈔兌換名額增25%
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF