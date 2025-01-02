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大行報告 | 阿里巴巴、高鑫、比亞迪、吉利及小鵬最新評級／目標價

02/01/2025

富瑞阿里巴巴(09988)目標維持138元，維持買入

大摩高鑫零售(06808)目標維持2.4元，維持平配

招銀國際點評3隻新能源車股皆維持買入，分別為比亞迪(01211)目標維持350元，吉利(00175)目標維持19元，並小鵬(09868)目標維持62.4元

 

大行報告 | 阿里巴巴、高鑫、比亞迪、吉利及小鵬最新評級/目標價

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2025 14:30
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