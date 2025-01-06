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大行報告 | 大摩超配滙控渣打兼升目標價，低配恒生降目標至$94.8

06/01/2025

滙控(00005)獲2大行評級，分別為大摩提目標至84.6元，維持超配；另法巴下調目標價至72.45元，維持跑輸大市

渣打(02888)獲大摩升目標由100.4元至108.5元，維持超配

．另大摩同評恒生(00011)、中銀(02388)，由平配至低配

 

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