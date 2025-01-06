大行報告 | 大摩超配滙控渣打兼升目標價，低配恒生降目標至$94.8
06/01/2025
．滙控(00005)獲2大行評級，分別為大摩提目標至84.6元，維持超配；另法巴下調目標價至72.45元，維持跑輸大市
．渣打(02888)獲大摩升目標由100.4元至108.5元，維持超配
．另大摩同評恒生(00011)、中銀(02388)，由平配至低配
《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇
06/01/2025
《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇
更多大行報告
2025-01-06
2025-01-03
2025-01-02
2024-12-31
2024-12-30
2024-12-27
2024-12-24
2024-12-23
2024-12-20
延伸閱讀
06/01/2025 13:43 《寶島股市》台股收漲近3%，台積電收報1125元創歷史新高
06/01/2025 12:45 《午市前瞻》港鐵放風賣產疑向政府拋波，集資壓力大但未至於供股
06/01/2025 12:06 寬鬆預期未夠辣，恒指半日倒跌53點報19706，內需股挫
06/01/2025 12:30 澳門聖誕元旦假零售市道旺丁不旺財，業界今開會謀對策
06/01/2025 12:20 香港快運去年載客量增逾四成，全年載客600萬創新高
06/01/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒６９億元，買盈富基金沽小米
06/01/2025 08:52 【大行炒Ｄ乜】大摩降中銀恒生至低配，富瑞升吉利目標逾一成
06/01/2025 11:39 《財資快訊》美電軟報７﹒７７６８，一周拆息與上日維持３﹒９％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2025 14:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2025 14:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2025 14:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2025 13:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話06/01/2025
憂融創境內債重組計劃失敗內房普跌，樓市現企穩勢頭可趁機吸？
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF