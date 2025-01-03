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大行報告 | 內銀、內險點部署？國泰、網易、快手及泡泡最新評級/目標價？一表盡掌握

03/01/2025

高盛升內銀目標，其中工行(01398)目標由3.96元升至5.62元

摩通降多隻內險股目標價，則調升財險(02328)及人保(01339)目標

．4大行齊升國泰(00293)目標價，摩通最牛看12.3元

 

大行報告 | 高盛升內銀目標，摩通大執內險評級，國泰獲升目標

 

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