大行報告 | 內銀、內險點部署？國泰、網易、快手及泡泡最新評級/目標價？一表盡掌握
03/01/2025
．高盛升內銀目標，其中工行(01398)目標由3.96元升至5.62元
．摩通降多隻內險股目標價，則調升財險(02328)及人保(01339)目標
．4大行齊升國泰(00293)目標價，摩通最牛看12.3元
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03/01/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2025 14:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2025 14:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2025 14:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/01/2025 14:20
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