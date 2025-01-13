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大行報告 | 滙證降港鐵評級至持有，目標降至$27

13/01/2025

滙證港鐵(00066)目標價由34.6元至27元，評級由買入至持有

百度(09888)獲2大行評級，其中華泰證券首予目標116.4元，首予買入

．另外富瑞評多隻資源股

 

大行報告 | 滙證降港鐵評級至持有，目標降至$27

 

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