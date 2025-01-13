大行報告 | 滙證降港鐵評級至持有，目標降至$27
13/01/2025
．滙證降港鐵(00066)目標價由34.6元至27元，評級由買入至持有
．百度(09888)獲2大行評級，其中華泰證券首予目標116.4元，首予買入
．另外富瑞評多隻資源股
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13/01/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2025 21:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2025 16:40
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|中國故事13/01/2025
神州經脈 | 貿易數據佳，人行出手穩匯人幣止跌，A股成交失萬億
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