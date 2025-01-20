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大行報告 | 騰訊、百度、京東、網易最新評級／目標價，騰訊最牛$565

20/01/2025

騰訊(00700)獲3大行評級維持買入，當中大和最牛看565元

．中金大削百度(09888)目標價由112.3至96元

滙證極兔(01519)首予目標5元，首予減持

 

大行報告 | 騰訊、百度、京東、網易最新評級/目標價，騰訊最牛565

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2025 16:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2025 16:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2025 16:20
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