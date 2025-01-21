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大行報告 | 高盛削騰訊阿里目標調升京東，野村評點三大電信股

21/01/2025

高盛騰訊(00700)、阿里(09988)目標，皆維持買入評級

．多間大行點評京東(09618)，其中大華繼顯高盛工銀國際調升其目標價

野村降三大電信股目標價，惟對三股評級維持不變

 

大行報告 | 高盛削騰訊阿里目標調升京東，野村評點三大電信股

 

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