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大行報告 | 蔚小理、藥明系、電訊股、比亞迪及領展最新評級／目標價，一表盡掌握

22/01/2025

高盛點評蔚小理，降理想(02015)、蔚來(09866)目標卻升小鵬(09868)目標

高盛調升藥明系目標價，其中藥明康德(02359)目標由58元升至62.4元

大摩看好中資電訊股，皆維持超配評級

 

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《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 21:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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