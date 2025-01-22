大行報告 | 蔚小理、藥明系、電訊股、比亞迪及領展最新評級／目標價，一表盡掌握
22/01/2025
．高盛點評蔚小理，降理想(02015)、蔚來(09866)目標卻升小鵬(09868)目標
．高盛調升藥明系目標價，其中藥明康德(02359)目標由58元升至62.4元
．大摩看好中資電訊股，皆維持超配評級
《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇
22/01/2025
《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇
更多大行報告
2025-01-22
2025-01-21
2025-01-20
2025-01-17
2025-01-15
2025-01-14
2025-01-13
2025-01-09
延伸閱讀
22/01/2025 16:48 《盤後部署》人幣貶值風險提升恒指兩萬不保，金山雲現錘頭宜上車
22/01/2025 18:53 滙豐廖宜建：香港被制裁禁用美元機會低，中港市場有韌性應對關稅
22/01/2025 17:44 《神州金融》中國據報將限制金融央企集團員工年薪在100萬以內
22/01/2025 16:45 【提振Ａ股】六部門出方案推動保險、社保、養老等中長期資金入市
22/01/2025 18:36 中海油(00883)：關稅會有影響，惟對公司影響非常小
22/01/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒７１億元，買中芯沽阿里
22/01/2025 08:46 【大行炒Ｄ乜】高盛點評蔚小理升藥明系目標，大摩看好三大電信商
22/01/2025 16:35 《財資快訊》美電升報７﹒７８８９，一至三個月拆息均軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 21:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話22/01/2025
金管局：銀行特定分類貸款比率仍有上升壓力，確保風險管理到位
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N