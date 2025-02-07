  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯

大行報告 | 比亞迪最牛看出443、小米$54.5、百勝$490.52

07/02/2025

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03963

融眾金融

1.020

異動股

00700

騰訊控股

428.200

異動股

03690

美團－Ｗ

154.100

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03963 融眾金融
  • 1.020
  • 00700 騰訊控股
  • 428.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 154.100
  • 08333 阿仕特朗金融
  • 0.240
  • 01918 融創中國
  • 1.680
股份推介
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 6.040
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 107.000
  • 目標︰$112.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 154.100
  • 目標︰$163.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.220
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 29.650
  • 目標︰$38.00
人氣股
  • 09880 優必選
  • 79.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 100.000
  • 00700 騰訊控股
  • 428.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.730
  • 00388 香港交易所
  • 316.600
報章貼士
  • 02400 心動公司
  • 31.850
  • 目標︰$35.00
  • 01193 華潤燃氣
  • 26.450
  • 目標︰$29.20
  • 01258 中國有色礦業
  • 5.380
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

07/02/2025 17:13  《盤後部署》恒指十天線見支持惟接近超買，地平線炒作智駕可吼

07/02/2025 19:51  【ＡＩ】阿里否認入股DeepSeek，傳對應估值達780億

07/02/2025 18:52  【企業盈警】太古地產料去年轉蝕約8億元，無損股息增長能力

07/02/2025 19:38  平安資管增持農行(1288)4430萬股H股，持股升至逾6%

07/02/2025 19:13  出門問問遭Google減持近600萬股，持股降至10.96%

07/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒６７億元，買阿里沽騰訊

07/02/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】麥格理大升小米目標逾五成，百勝中國績後獲評點

07/02/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８９４，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

收市短打 | 楊韻銳：港股升勢有成交配合 惟留意關鍵阻力位！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

ＡＩ | 阿里否認入股DeepSeek，早前傳對應估值達780億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀料港地產商物業利潤率降至高單位數，或需減值撥備，削多家地產股目標價新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

麥當勞美食優惠2025：$1大可樂回歸，$20下午茶，教你零消費App簽到任務拎$27優惠
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳絕美民宿6選｜情人節浪漫推介：希臘小白屋、法式海景別墅、日式侘寂風格
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳絕美民宿6選｜情人節浪漫推介：希臘小白屋、法式海景別墅、日式侘寂風格
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星Fusion菜開業五周年！特色和牛他他泡芙、西班牙凍湯、日本松葉蟹湯飯，阿根廷星級主廚炮製日式西班牙風味
人氣文章

港女講男．妮洛

新年是見家長的時機？計劃帶另一半出席聚會前，先要考慮這3點！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《明天還有夢》：探討父權與女性權利的議題
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大S病逝 │ 傳徐熙媛死於肺炎重症大白肺！醫生解析：患者呼吸困難如被痰液水腫淹死新文章
人氣文章
防流感攻略 │ 西醫拆解甲流、乙流及普通感冒分辨法，建議最佳預防針接種時機！附中醫及營養師推介流感預防食療及食物新文章
人氣文章
減肥急救 │ 節日大吃大喝體重急增？營養學家分享減肥急救全日餐單，聚餐必避開 5類食物新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2025 20:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/02/2025
收市短打 | 楊韻銳：港股升勢有成交配合 惟留意關鍵阻力位！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek降AI門檻，打破巨企壟斷利普及

07/02/2025 08:11

大國博弈

全球央行狂囤黃金

07/02/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處