大行報告 | 比亞迪最牛看出443、小米$54.5、百勝$490.52
07/02/2025
．比亞迪(01211)獲中信里昂提升目標價由380元至443元，評級由增持至買入
．麥格理提小米(01810)目標至54.5元，評級維持跑贏大市
．5大行評百勝中國(09987)，其中摩通大升目標價由459.82元至490.52，維持超配
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