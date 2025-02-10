大行報告 | 蘋果槪念、晶片股、小米及比亞迪最新評級/目標價，中芯牛看$53.1
10/02/2025
．中信里昂、高盛齊升舜宇光學(02382)目標價
．國泰君安上調小米(01810)目標價至49.8元，維持超配評級
．3大行點評比亞迪(01211)，野村及中信證券皆維持其目標及評級不變
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10/02/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 00:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/02/2025 16:40
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香港郵政明起恢復接收寄往美國內載貨品郵件，引述美方確定不加徵關稅
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