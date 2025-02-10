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大行報告 | 蘋果槪念、晶片股、小米及比亞迪最新評級/目標價，中芯牛看$53.1

10/02/2025

中信里昂高盛齊升舜宇光學(02382)目標價

國泰君安上調小米(01810)目標價至49.8元，維持超配評級

．3大行點評比亞迪(01211)，野村中信證券皆維持其目標及評級不變

 

大行報告 | 蘋果槪念、晶片股、小米及比亞迪最新評級/目標價，中芯牛看$53.1

 

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