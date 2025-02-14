  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

大行報告 | 比亞迪、華虹、瑞聲、泡泡瑪特、創科及龍湖最新評級/目標價

14/02/2025

滙證比亞迪(01211)目標至389元，維持買入

中銀國際花旗富瑞均升華虹(01347)目標價

花旗維持瑞聲(02018)目標價46元，維持買入評級

 

大行報告 | 比亞迪、華虹、瑞聲、泡泡瑪特、創科及龍湖最新評級/目標價

 

大行報告 | 比亞迪、華虹、瑞聲、泡泡瑪特、創科及龍湖最新評級/目標價

 

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00772

閱文集團

31.750

異動股

02291

心泰醫療

16.320

異動股

03336

巨騰國際

1.990

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,607.59
    -103.84 (-0.232%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,116.36
    +1.29 (+0.021%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,985.15
    +39.51 (+0.198%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升476.930
變動率︰+6.057%
較港股︰+0.45%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升339.112
變動率︰+3.300%
較港股︰-0.20%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升56.211
變動率︰+2.013%
較港股︰-0.16%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升46.074
變動率︰+1.893%
較港股︰-0.49%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.150
變動率︰+11.756%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升38.448
變動率︰+6.739%
JD 京東
按盤價(USD)︰升41.540
變動率︰+4.925%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升126.360
變動率︰+3.966%
精選美股 More
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升161.590
變動率︰+14.570%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升27.725
變動率︰+5.258%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌279.073
變動率︰-6.386%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌126.705
變動率︰-13.970%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/02/2025 13:18 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/02/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/02/2025 13:18 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00772 閱文集團
  • 31.750
  • 02291 心泰醫療
  • 16.320
  • 03336 巨騰國際
  • 1.990
  • 03968 招商銀行
  • 45.250
  • 02013 微盟集團
  • 2.600
股份推介
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.350
  • 目標︰$5.20
  • 02318 中國平安
  • 46.300
  • 目標︰$51.00
  • 02899 紫金礦業
  • 16.640
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 79.900
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 87.500
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 474.800
  • 01860 匯量科技
  • 9.780
  • 00388 香港交易所
  • 339.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
報章貼士
  • 06622 兆科眼科－Ｂ
  • 1.780
  • 目標︰$1.70
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.760
  • 目標︰$5.20
  • 01157 中聯重科
  • 5.430
  • 目標︰$5.95
熱炒概念股
即時重點新聞

14/02/2025 17:11  《盤後部署》科企巨擘見國家主席恒指或衝前頂，拓展巴西吉利可吼

14/02/2025 14:18  路透：習近平下周將與馬雲、馬化騰、雷軍等企業領袖座談

14/02/2025 17:15  【聚焦數據】內地1月新增貸款5.13億大勝預期，創紀錄新高

14/02/2025 15:25  證監會：留意有新股現數千倍超額情況，已對8間券商展開主題檢視

14/02/2025 17:30  【地皮截標】地政總署︰東涌住宅地重推收4份標書，新地信置獨資

14/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７７﹒１３億元，買阿里沽小米

14/02/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】滙證升比亞迪目標近一成，花旗大升華虹目標逾三成

14/02/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８４８，隔夜拆息較上日飆至４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

日入而息 | 習近平據報下周見科企領袖，證監會審視8券商孖展風控，大酒店轉蝕9億新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 蘋果AI將入華，Tiktok重新上架，滬指升兩周新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 曾煥平：賣地收入今年難扭，工商物業債務違約風險高銀行宜早回收（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】悟空、哪吒、DeepSeek，如何啟示香港
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

掌握綠色企業的關鍵詞！20個必學環保商業英語
人氣文章

小薯茶水間

Netflix《黑白大廚》第2季比賽難度升級！最新戀綜《母胎單身戀愛大作戰》見證參賽者找到初戀！黃Viu 2月15日推奇幻戀《魔女》
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

轉季預防肌膚敏感！敷冰鎮靜痕癢肌膚外，外塗精華乳也能幫助減少皮膚炎症？
人氣文章

Sex & Love

從離婚到找到命中最愛，學懂大S徐熙媛的愛情哲理：「很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福」
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

專訪Afa Annfa x Gloria Chung展覽「A&G Boulangerie」：無形的氣味總會喚醒某一段失落已久的回憶
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大S離世 │ 徐熙媛不辦告別式 家人遵遺願骨灰樹葬，網傳2年後挖出再火化！台北殯葬處反駁：不可能！新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
抽濕機比拼 │ 8款消委會推薦高評分抽濕機名單，其中一款連登仔力推「有效減輕敏感」！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2025 02:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/02/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/02/2025
日入而息 | 習近平據報下周見科企領袖，證監會審視8券商孖展風控，大酒店轉蝕9億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

2025年比特幣看漲的理由

14/02/2025 09:21

貨幣攻略

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處