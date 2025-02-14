大行報告 | 比亞迪、華虹、瑞聲、泡泡瑪特、創科及龍湖最新評級/目標價
14/02/2025
．滙證升比亞迪(01211)目標至389元，維持買入
．中銀國際、花旗、富瑞均升華虹(01347)目標價
．花旗維持瑞聲(02018)目標價46元，維持買入評級
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14/02/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2025 02:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/02/2025 16:41
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