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大行報告 | 大行對百度季績反應各異，高盛升中興目標逾一成

19/02/2025

．大行對百度(09888)季績反應各異，其中伯恩斯坦升其目標至105元

高盛中興(00763)目標逾一成至33元，維持中性評級

大華繼顯銀證國際齊齊大幅上調小米(01810)目標價

 

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