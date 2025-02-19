大行報告 | 大行對百度季績反應各異，高盛升中興目標逾一成
19/02/2025
．大行對百度(09888)季績反應各異，其中伯恩斯坦升其目標至105元
．高盛升中興(00763)目標逾一成至33元，維持中性評級
．大華繼顯、銀證國際齊齊大幅上調小米(01810)目標價
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19/02/2025
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|備註：
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/02/2025 12:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/02/2025 12:30
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|財經熱話19/02/2025
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