大行報告 | 比亞迪、小米、舜宇、瑞聲及藥明系最新評級/目標價，滙控績後大行點睇？
20/02/2025
．摩通看好比亞迪(01211)，目標價由475元大升至600元
．建銀國際、華泰齊升小米(01810)目標，評級維持不變
．3大行績後點評滙控(00005)，其中高盛看最牛103元
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20/02/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 13:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 13:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2025 12:50
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|財經熱話20/02/2025
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