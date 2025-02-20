  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

大行報告 | 比亞迪、小米、舜宇、瑞聲及藥明系最新評級/目標價，滙控績後大行點睇？

20/02/2025

摩通看好比亞迪(01211)，目標價由475元大升至600元

建銀國際華泰齊升小米(01810)目標，評級維持不變

．3大行績後點評滙控(00005)，其中高盛看最牛103元

 

大行報告 | 比亞迪、小米、舜宇、瑞聲及藥明系最新評級/目標價，滙控績後大行點睇？

 

大行報告 | 比亞迪、小米、舜宇、瑞聲及藥明系最新評級/目標價，滙控績後大行點睇？

 

大行報告 | 比亞迪、小米、舜宇、瑞聲及藥明系最新評級/目標價，滙控績後大行點睇？

 

大行報告 | 比亞迪、小米、舜宇、瑞聲及藥明系最新評級/目標價，滙控績後大行點睇？

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

06680

金力永磁

15.020

異動股

08511

民富國際

2.000

異動股

00220

統一企業中國

8.680

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06680 金力永磁
  • 15.020
  • 08511 民富國際
  • 2.000
  • 00220 統一企業中國
  • 8.680
  • 02438 出門問問
  • 0.680
  • 01109 華潤置地
  • 24.500
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 66.700
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.320
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 9.120
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.230
  • 目標︰$5.20
  • 02318 中國平安
  • 46.000
  • 目標︰$51.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 157.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.800
  • 00700 騰訊控股
  • 488.200
  • 00005 滙豐控股
  • 86.800
  • 00388 香港交易所
  • 328.600
報章貼士
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 7.540
  • 目標︰$8.60
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 152.400
  • 目標︰$186.00
  • 02293 百本醫護
  • 0.690
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

20/02/2025 12:07  恒指半日跌316點報22627，科網股回吐，美團跌6%

20/02/2025 12:01  東亞(23)去年純利升12%至46億元，第二次中期息38仙

20/02/2025 12:05  聯想集團(00992)第三財季多賺逾倍，毛利率微跌

20/02/2025 11:42  【數據解讀】FDI降，商務部：外企主動調整布局，地緣政治加劇

20/02/2025 11:06  羅淑佩下午四時就啟德體育園開幕典禮及門票安排晤傳媒

20/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１０３億元，買阿里沽美團

20/02/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】高盛料滙控重返紅底，大和勁削神華目標兼降至持有

20/02/2025 11:45  《財資快訊》美電升報７﹒７７９６，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金融股業績｜分析滙控、恒生業績，有貨續持有？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 比亞迪、小米、舜宇、瑞聲及藥明系最新評級/目標價，滙控績後大行點睇？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指跌幅擴大至400點，摩通指中國AI相關股極超買籲減持新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

柴灣新開圍爐煮茶主題餐廳︰最低消費$85/人用餐3小時，歎竹筒飯古風料理火鍋及燒烤，日式布置寵物友善
人氣文章

容我世說．張翠容

土耳其和沙特爭做和平使者的背後
人氣文章

Make Money

MakeMoney | 陳皮貴過黃金？廣東人專有特產，識買識賣一朝致富！
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星餐廳10周年「麵條」主題盛宴！華麗版台灣牛肉麵、魚子湯葉麵條、鴨肝混醬腸粉，以麵條溫度呈現各種美味
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

時尚界流行隨性拍攝風格！隨手在球場拍出假日風情，貼地生活感才是最真實的時尚
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

被揭發出軌後企圖將事情淡化？學不懂處理感情傷口，反會被對方質疑認錯態度
健康好人生 Health Channel
人氣文章
流感後遺症 │ 醫生提醒：流感重症可引發4大恐怖後遺症！心肌梗塞風險高2.3倍！2招避免病情惡化 新文章
人氣文章
春天養生 │ 早春養肝飲食智慧：順應天時喚醒肝臟，推介2款食療 吃出好氣色好心情
人氣文章
新娘減肥 │ 150磅準新娘3個半月激減42磅索爆出嫁，公開瘦身秘訣：靠2個飲食法成功減磅
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 13:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 13:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2025 13:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2025 12:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/02/2025
金融股業績｜分析滙控、恒生業績，有貨續持有？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處