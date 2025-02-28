大行報告 | 港交所績後最牛看$431，小米目標價$70
28/02/2025
．高盛、滙證及花旗大升港交所(00388)目標價，評級皆維持買入
．中銀國際及德銀均將小米(01810)目標升至70元，維持買入評級
．滙證及高盛皆降新地(00016)目標，花旗則微升至88.8元
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28/02/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 20:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2025 16:40
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