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大行報告 | 港交所績後最牛看$431，小米目標價$70

28/02/2025

高盛滙證花旗大升港交所(00388)目標價，評級皆維持買入

中銀國際德銀均將小米(01810)目標升至70元，維持買入評級

滙證高盛皆降新地(00016)目標，花旗則微升至88.8元

 

大行報告 | 港交所績後最牛看$431，小米目標價$70

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 17:59
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 20:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2025 16:40
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