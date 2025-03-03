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大行報告 | 港交所最牛看出440，小米最新目標價$60.9理想起156

03/03/2025

．3大行齊看好港交所(00388)，其中星展最牛看440元

中金小米(01810)目標至60.9元，維持跑贏大市

大華繼顯大幅上調理想汽車(02015)目標價，由100元升至156元

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2025 16:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2025 16:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/03/2025 16:00
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