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大行報告 | 電力、光伏股邊隻好？藥品股點選擇？一表列齊最新評級/目標價

12/03/2025

滙證看好電力、光伏股，其中福萊特玻璃(06865)目標升至17.1元

高盛點評多隻藥品股，評級皆維持不變

中信里昂招銀國際齊升零跑汽車(09863)目標

 

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