大行報告 | 電力、光伏股邊隻好？藥品股點選擇？一表列齊最新評級/目標價
12/03/2025
．滙證看好電力、光伏股，其中福萊特玻璃(06865)目標升至17.1元
．高盛點評多隻藥品股，評級皆維持不變
．中信里昂及招銀國際齊升零跑汽車(09863)目標
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12/03/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 17:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 17:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2025 16:40
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|中國故事12/03/2025
商務部約談沃爾瑪，因其為應對關稅促中國供應商降價
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