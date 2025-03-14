大行報告 | 滙證牛看阿里$172騰訊$610快手$75
14/03/2025
．滙證評3隻科技股維持買入，當中騰訊(00700)目標由540元大升至610元
．平安好醫生(01833)獲4大行評級，其中建銀國際降目標價至8.9元，維持跑贏大市
．中金及滙證均調高微博(09898)目標
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14/03/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2025 20:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/03/2025 16:40
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