  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

大行報告 | 藥明康德牛看$92.4理想$161

18/03/2025

．2大行調升藥明康德(02359)目標價，其中中信里昂牛看92.4元

．4間大行點評理想汽車(02015)，唯獨星展降其目標價至129元

摩通看好金蝶(00268)，目標由10元升至17.5元

 

大行報告 | 藥明康德牛看$92.4理想$161

 

大行報告 | 藥明康德牛看$92.4理想$161

 

大行報告 | 藥明康德牛看$92.4理想$161

 

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02800

盈富基金

25.000

異動股

00267

中信股份

9.950

異動股

06690

海爾智家

27.000

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 25.000
  • 00267 中信股份
  • 9.940
  • 06690 海爾智家
  • 27.150
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.700
  • 00300 美的集團
  • 75.900
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 88.950
  • 目標︰$98.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.570
  • 目標︰--
  • 02111 超盈國際控股
  • 3.190
  • 目標︰--
  • 02899 紫金礦業
  • 17.940
  • 目標︰$20.00
  • 03968 招商銀行
  • 50.050
  • 目標︰$52.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.700
  • 00001 長和
  • 45.200
  • 00700 騰訊控股
  • 539.000
  • 00388 香港交易所
  • 372.200
  • 00941 中國移動
  • 84.700
報章貼士
  • 01364 古茗
  • 16.500
  • 目標︰$18.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.730
  • 目標︰$4.00
  • 00752 筆克遠東
  • 2.090
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/03/2025 12:45  《午市前瞻》大市回吐宜轉追落後股抗跌，百度跟炒AI概念較蝕底

18/03/2025 12:09  恒指午升435點盤中曾創逾三年高，藥明康德爆升，AI火上添油

18/03/2025 12:23  特步國際去年純利按年升20.2%，末期息增至9.5港仙

18/03/2025 12:11  華潤啤酒去年純利按年跌8%，末期息0.387元人幣

18/03/2025 11:56  《異動股》長和跌逾4%，中國據報調查長和出售海外港口交易

18/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０５億元，買盈富基金沽中芯

18/03/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】中國宏橋績後獲大行升目標，摩通升金蝶目標逾七成

18/03/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７００，一周拆息與上日維持３厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | AI概念炒作帶動港股破三年高 百度跟炒小心跟車太貼新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

藥明康德季績倒退惟增派息兼回購，獲大行升目標股價破頂可否追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

環球經濟 | 洪灝：紙幣零避險，亂世唯黃金新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

《香港澳門米芝蓮》完整名單｜Amber終於獲得三星！澳門譚卉升二星！7間新登場一星餐廳
人氣文章

Member Zone

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算
人氣文章

著數速遞

眼鏡88名牌開倉低至$100、$1換購眼鏡福袋，惠康美酒開倉低至四折，仲有額外八五折
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「最重要還是人的故事」──《紅豆》與《看我今天怎麼說》的啟發
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

M+展覽「森村泰昌與辛蒂．雪曼：變裝化身」：人生是一場大型的模仿遊戲
人氣文章

Fashion

卡戴珊家族的時尚話題女王：Kylie Jenner！頒獎典禮上與甜茶的恩愛行為外，她的禮服造型更值得欣賞？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日系輕鬆護老好物：旋轉扶手餐椅、發光耳挖與日式指甲鉗 防跌防痛又貼心
人氣文章
金賽綸逝世：24歲人生坎坷，雙親離異、母患抑鬱、遭欺凌最終走上絕路新文章
人氣文章
腸胃炎 │ 日本感染性腸胃炎個案創10年新高，4大熱門旅遊勝地高危，醫生揭1習慣增染病風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 13:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 13:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 13:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2025 13:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/03/2025
港股 | 午市前瞻 | AI概念炒作帶動港股破三年高 百度跟炒小心跟車太貼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

賴清德當美馬前卒，激進反陸

18/03/2025 09:22

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處