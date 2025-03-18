大行報告 | 藥明康德牛看$92.4理想$161
18/03/2025
．2大行調升藥明康德(02359)目標價，其中中信里昂牛看92.4元
．4間大行點評理想汽車(02015)，唯獨星展降其目標價至129元
．摩通看好金蝶(00268)，目標由10元升至17.5元
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18/03/2025
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 13:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2025 13:30
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