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大行報告 | 小米績後最牛看$73.5，小鵬最牛$122最熊$70

19/03/2025

．多間大行績後看好小米集團(01810)，其中花旗最牛看73.5元

．5大行點評小鵬汽車(09868)，摩通調整其目標由130元降至122元

大摩比亞迪(01211)比標價，由270元調升至307元

 

大行報告 | 小米績後最牛看$73.5，小鵬最牛$122最熊$70

 

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大行報告 | 小米績後最牛看$73.5，小鵬最牛$122最熊$70

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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