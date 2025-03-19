大行報告 | 小米績後最牛看$73.5，小鵬最牛$122最熊$70
19/03/2025
．多間大行績後看好小米集團(01810)，其中花旗最牛看73.5元
．5大行點評小鵬汽車(09868)，摩通調整其目標由130元降至122元
．大摩升比亞迪(01211)比標價，由270元調升至307元
重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此
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