大行報告 | 騰訊績後最牛看$681，安踏$140，平保$70
20/03/2025
．多間大行績後看好騰訊(00700)，其中花旗最牛看681元
．5間大行升安踏(02020)目標價，唯獨滙證把其目標由123.6元降至121.2元
．摩通大升平保(02318)目標至70元，評級由中性升至超配
重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此
其他平保相關新聞：
平保 | 業績遜預期，縱增派息股價照插，惟仍獲券商力撐可趁機吸？
中國平安料未來分紅政策保持穩定，有興趣投資新質生產力
《外資精點》摩通:平保股息勝預期，H股目標價升至70元籲增持
中國平安(02318) 擬註銷回購逾1億A股，H股佔比升破41%
其他騰訊相關新聞：
騰訊季績勝預期兼增派息，大行齊升目標可趁調整吸納？
港股 | 午市前瞻 | 騰訊投入AI大戰縮量回購 高基數當心今年盈利表現
【騰訊績後】中信里昂上調騰訊評級，目標價升近三成
【騰訊績後】花旗上調騰訊目標價５％，料首季雲收入加快增長
【騰訊預測】大和︰ＡＩ推動騰訊結構性增長，升目標價至６７０元
【騰訊績後】滙豐研究上調騰訊目標價３％，投入ＡＩ助長遠增長
【騰訊績後】大摩上調騰訊目標價至６３０元，重申增持評級
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好