今日焦點股 | 美團上季多賺1.8倍至62.2億人民幣，遠遜預期 ADR急跌
24/03/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 01:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2025 16:41
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