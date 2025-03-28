大行報告 | 泡泡瑪特要抱實？大行叫Buy最牛$223
28/03/2025
．泡泡瑪秲(09992)績後獲8大行叫買，其中麥格理目標最牛升至223元，維持跑贏大市
．中海油(00883)遭中銀國際下調目標由24.76元至23.60元，維持買入
．大摩評中國財險(02328)維持超配，目標維持15.10
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28/03/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2025 18:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/03/2025 16:40
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