大行報告 | 萬科、中海外、康方生物、汽車股及航空股最新評級／目標價
03/04/2025
．星展下調萬科(02202)目標至4.3元，評級由持有至賣出
．中金恢復中海外(00688)目標為15.65元，及恢復跑贏大市，唯野村則微降至12.2元
．5間大行均升康方生物(09926)目標價
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03/04/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/04/2025 16:40
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