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大行報告 | 萬科、中海外、康方生物、汽車股及航空股最新評級／目標價

03/04/2025

星展下調萬科(02202)目標至4.3元，評級由持有至賣出

中金恢復中海外(00688)目標為15.65元，及恢復跑贏大市，唯野村則微降至12.2元

．5間大行均升康方生物(09926)目標價

 

 

 

 

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