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大行報告 | 小米、中國電信、申洲、舜宇、比電及老鋪黃金最新評級/目標

07/04/2025

大和小米(01810)目標價至60元，評級由跑贏大市至買入

星展上調中國電信(00728)目標價，由6.1元升至7.1元

高盛大華繼顯齊降比亞迪電子(00285)目標價

 

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