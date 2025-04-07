大行報告 | 小米、中國電信、申洲、舜宇、比電及老鋪黃金最新評級/目標
07/04/2025
．大和降小米(01810)目標價至60元，評級由跑贏大市至買入
．星展上調中國電信(00728)目標價，由6.1元升至7.1元
．高盛、大華繼顯齊降比亞迪電子(00285)目標價
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07/04/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/04/2025 16:40
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