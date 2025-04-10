大行報告 | 關稅戰之下，滙控、渣打、三桶油不宜沾手？一表看清最新評級/目標價
10/04/2025
．關稅戰之下，大摩降滙控(00005)、渣打(02888)、三桶油目標價
．星展調升農行(01288)目標價至4.6元，維持買入評級
．滙證維持中遠海控(01919)目標，評級減持至持有
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10/04/2025
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2025 14:03
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