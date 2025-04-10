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大行報告 | 關稅戰之下，滙控、渣打、三桶油不宜沾手？一表看清最新評級/目標價

10/04/2025

．關稅戰之下，大摩滙控(00005)、渣打(02888)、三桶油目標價

星展調升農行(01288)目標價至4.6元，維持買入評級

滙證維持中遠海控(01919)目標，評級減持至持有

 

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