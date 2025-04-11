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大行報告 | 滙證調低內險目標價，大和牛看比亞迪$484

11/04/2025

滙證下調多隻內險股目標價，其中國壽(02628)降近兩成

大和牛看比亞迪(01211)484元，維持買入評級

麥格理騰訊(00700)及網易(09999)目標，皆維持跑贏大市

 

大行報告 | 滙證調低內險目標價，大和牛看比亞迪$484

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2025 13:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2025 13:54
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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/04/2025 13:35
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