大行報告 | 滙證調低內險目標價，大和牛看比亞迪$484
11/04/2025
．滙證下調多隻內險股目標價，其中國壽(02628)降近兩成
．大和牛看比亞迪(01211)484元，維持買入評級
．麥格理升騰訊(00700)及網易(09999)目標，皆維持跑贏大市
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11/04/2025
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