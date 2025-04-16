大行報告 | 大摩全削內銀目標價，熊看交行$5.7
16/04/2025
．大摩削多隻內銀股目標價，其中交行(03328)看5.7元
．高盛下調恒生(00011)目標，由112元降至99元
．大摩、花旗齊降港交所(00388)目標價，評級皆維持不變
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16/04/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2025 01:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/04/2025 16:40
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