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大行報告 | 大摩全削內銀目標價，熊看交行$5.7

16/04/2025

大摩削多隻內銀股目標價，其中交行(03328)看5.7元

高盛下調恒生(00011)目標，由112元降至99元

大摩花旗齊降港交所(00388)目標價，評級皆維持不變

 

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