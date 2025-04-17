大行報告 | 比亞迪、申洲、京東系、藥明系、三桶油及券商股最新評級/目標
17/04/2025
．滙證升比亞迪(01211)目標價至453元，維持買入評級
．德銀調升京東(09618)目標，工銀國際則降其目標價至184.48元
．大摩恢復藥明系目標及評級
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17/04/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2025 12:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2025 12:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2025 12:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2025 11:50
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