大行報告 | 高盛評阿里、小米，大摩評醫藥板塊，一表盡掌握
22/04/2025
．高盛降阿里巴巴(09988)及小米(01810)目標價，評級皆維持買入
．大摩評醫藥板塊
．銀證點評內銀股，其中招行(03968)目標降至53元
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
22/04/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2025 22:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/04/2025 16:40
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