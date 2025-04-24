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大行報告 | 大行齊升泡泡瑪特目標最牛$220，招金最牛$27

24/04/2025

．多間大行齊升泡泡瑪特(09992)目標價，其中中金最牛看220元

高盛滙證調升招金礦業(01818)目標，其中高盛由17元升至27元

大摩淡看舜宇(02382)，目標價降至70元

 

大行報告 | 大行齊升泡泡瑪特目標最牛$220，招金最牛$27

 

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