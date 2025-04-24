大行報告 | 大行齊升泡泡瑪特目標最牛$220，招金最牛$27
24/04/2025
．多間大行齊升泡泡瑪特(09992)目標價，其中中金最牛看220元
．高盛、滙證調升招金礦業(01818)目標，其中高盛由17元升至27元
．大摩淡看舜宇(02382)，目標價降至70元
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
24/04/2025
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
更多大行報告
2025-04-24
2025-04-23
2025-04-22
2025-04-17
2025-04-16
2025-04-15
2025-04-14
2025-04-11
2025-04-10
延伸閱讀
24/04/2025 17:06 《盤後部署》特朗普口風多變恒指廿天線阻力大，五一出遊熱買攜程
24/04/2025 17:41 港交所斥資63億元向置地購入交易廣場多層樓面作永久總部物業
24/04/2025 15:27 【關稅戰】外交部：中美沒就關稅進行磋商或談判，談不上達成協議
24/04/2025 10:13 【關稅戰】瑞銀下調港股評級至「中性」，關稅風險或抑制市場情緒
24/04/2025 13:46 【外圍經濟】特斯拉3月歐盟註冊量按年降36%，連續3個月暴跌
24/04/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒８７億元，買阿里沽中移動
24/04/2025 08:52 【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特績後獲多行升目標，大摩目標中移動９０元
24/04/2025 16:31 《財資快訊》美電穩報７﹒７５８４，一個月拆息較上日升１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話24/04/2025
港交所斥資63億元向置地購入交易廣場多層樓面作永久總部物業
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N