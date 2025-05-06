大行報告 | 騰訊、阿里、小米、京東、美團及港交所最新評級／目標價
06/05/2025
．交銀國際將騰訊(00700)目標價由513元升至583元，評級維持買入
．晨星將阿里巴巴(09988)目標價由158元降至146元，評級維持買入
．伯恩斯坦將京東(09618)目標價由210元降至200元，評級維持跑贏大市
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06/05/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 15:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 15:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 15:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/05/2025 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話07/05/2025
寧德時代香港IPO傳吸引卡塔爾投資局中石化等參與
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