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大行報告 | 騰訊、阿里、小米、京東、美團及港交所最新評級／目標價

06/05/2025

交銀國際騰訊(00700)目標價由513元升至583元，評級維持買入

晨星阿里巴巴(09988)目標價由158元降至146元，評級維持買入

伯恩斯坦京東(09618)目標價由210元降至200元，評級維持跑贏大市

 

大行報告 | 騰訊、阿里、小米、京東、美團及港交所最新評級／目標價

 

 

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/05/2025 15:40
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