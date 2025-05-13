大行報告 | 一表看清舜宇、中芯、小鵬、家電股、資源股及保險股最新評級/目標價
13/05/2025
．高盛升舜宇光學(02382)目標價至83.1元，維持中性評級
．信証、中銀國際齊降中芯國際(00981)目標價，其中信証由67元下調至65元
．中信里昂恢復多隻保險股目標及評級
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13/05/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 00:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2025 16:40
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