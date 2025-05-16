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大行報告 | 阿里、網易、吉利績後點部署？一表盡覽大行最新評級/目標價

16/05/2025

大和富瑞阿里巴巴(09988)目標價，而德銀則上調

高盛大和富瑞同升網易(09999)目標價，當中最高219元，維持買入

吉利(00175)獲中銀國際調升目標至29元，另三大行目標價不變，大摩評維持增持

 

大行報告 | 阿里、網易、吉利績後點部署？一表盡覽大行最新評級/目標價

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