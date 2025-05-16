大行報告 | 阿里、網易、吉利績後點部署？一表盡覽大行最新評級/目標價
16/05/2025
．大和及富瑞降阿里巴巴(09988)目標價，而德銀則上調
．高盛、大和、富瑞同升網易(09999)目標價，當中最高219元，維持買入
．吉利(00175)獲中銀國際調升目標至29元，另三大行目標價不變，大摩評維持增持
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
16/05/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2025 02:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/05/2025 16:40
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