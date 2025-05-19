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大行報告 | 騰訊、網易、聯想、港銀及航運股最新評級/目標價

19/05/2025

．2大行看好騰訊(00700)，其中國泰海通牛看其目標735元

．多間大行升網易(09999)目標價，招商證券將其目標由198元升至240元

高盛點評多隻本地銀行股，評級皆維持不變

 

大行報告 | 騰訊、網易、聯想、港銀及航運股最新評級/目標價

 

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