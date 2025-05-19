大行報告 | 騰訊、網易、聯想、港銀及航運股最新評級/目標價
19/05/2025
．2大行看好騰訊(00700)，其中國泰海通牛看其目標735元
．多間大行升網易(09999)目標價，招商證券將其目標由198元升至240元
．高盛點評多隻本地銀行股，評級皆維持不變
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
19/05/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 00:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2025 16:40
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|專訪19/05/2025
一本萬利 | 港股23700久攻不破有玄機，美匯或再跌一成（有片）
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