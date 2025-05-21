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大行報告 | 花旗料比亞迪破700元，麥格理首予寧德跑贏大市

21/05/2025

花旗牛看比亞迪(01211)目標727元，維持買入評級

．3間大行首予寧德時代(03750)目標及評級，其中麥格理首予寧德跑贏大市

大和富瑞皆調升嗶哩嗶哩(09626)目標價，評級皆維持買入

 

大行報告 | 花旗料比亞迪破700元，麥格理首予寧德跑贏大市

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2025 13:07
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2025 13:07
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