大行報告 | 花旗料比亞迪破700元，麥格理首予寧德跑贏大市
21/05/2025
．花旗牛看比亞迪(01211)目標727元，維持買入評級
．3間大行首予寧德時代(03750)目標及評級，其中麥格理首予寧德跑贏大市
．大和、富瑞皆調升嗶哩嗶哩(09626)目標價，評級皆維持買入
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21/05/2025
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|備註：
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2025 13:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/05/2025 12:50
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