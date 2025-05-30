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大行報告 | 鬥升目標價：理想最牛160，石藥$9.2

30/05/2025

．多間大行點評理想(02015)，其中中銀國際最牛看160元

石藥集團(01093)被多間大行調升目標價，最高9.2元最低看6.6元

高盛下調京東(09618)目標至187元，維持買入評級

 

大行報告 | 鬥升目標價：理想最牛160，石藥$9.2

 

大行報告 | 鬥升目標價：理想最牛160，石藥$9.2

 

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