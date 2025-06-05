大行報告 | 花旗牛看滙控$103渣打$122.1，滙證升中生製藥目標至$5.1
05/06/2025
．花旗牛看滙控(00005)103元、渣打(02888)122.1元
．大華繼顯、滙證齊升中生製藥(01177)目標價，皆維持買入評級
．3大行調升信達生物(01801)目標，其中中銀國際看最牛82元
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05/06/2025
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 12:58
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