大行報告 | 比亞迪一拆三後睇幾多？航空股邊隻好？一表盡掌握
10/06/2025
．比亞迪(01211)一拆三後高盛目標看138.67元，晨星看125元
．花旗上調國航(00753)及東航(00670)目檟價，則降南航(01055)目標至4.6元
．滙證看好多隻醫藥股，其中復星製藥(02196)目標價由13元升至17.2元
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10/06/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 12:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 12:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/06/2025 12:00
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|中國故事11/06/2025
比亞迪等多家車企承諾帳期60天，專家：應規範支付方式，禁匯票
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