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大行報告 | 比亞迪一拆三後睇幾多？航空股邊隻好？一表盡掌握

10/06/2025

比亞迪(01211)一拆三後高盛目標看138.67元，晨星看125元

花旗上調國航(00753)及東航(00670)目檟價，則降南航(01055)目標至4.6元

滙證看好多隻醫藥股，其中復星製藥(02196)目標價由13元升至17.2元

 

大行報告 | 比亞迪一拆三後睇幾多？航空股邊隻好？一表盡掌握

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/06/2025 12:00
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