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大行報告 | 大摩升友邦目標價至$90，中信里昂牛看寧德$447

11/06/2025

大摩友邦(01299)目標價至90元，維持超配評級

中信里昂牛看寧德時代(03750)447元，滙證首予其目標359元

富瑞上調比亞迪(01211)目標價，由150元升至159元

 

大行報告 | 大摩升友邦目標價至$90，中信里昂牛看寧德$447

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 12:17
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