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大行報告 | 周大福績後獲青睞，最牛看$16.7

13/06/2025

周大福(01929)績後獲多間大行青睞，其中滙證最牛看16.7元

中信里昂中生製藥(01177)目標價，由4.8元上調至7元

花旗調升多隻濠賭股目標價，評級皆維持不變

 

大行報告 | 周大福績後獲青睞，最牛看$16.7

 

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13/06/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】周大福績後獲多行看好，中信里昂大升中生製藥目標

13/06/2025 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４８９，一周拆息與上日尾市持平

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 13:56
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