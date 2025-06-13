大行報告 | 周大福績後獲青睞，最牛看$16.7
13/06/2025
．周大福(01929)績後獲多間大行青睞，其中滙證最牛看16.7元
．中信里昂升中生製藥(01177)目標價，由4.8元上調至7元
．花旗調升多隻濠賭股目標價，評級皆維持不變
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13/06/2025
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 13:56
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