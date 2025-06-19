大行報告 | 美高梅、銀娛、資源股及藥業股最新評級/目標價，泡泡瑪特牛看$330
19/06/2025
．晨星恢復美高梅(02282)目標12.5元，並維持銀娛(00027)目標46元
．大華繼顯升多隻藥業目標價，其中信達生物(01801)目標調升110元
．摩通牛看泡泡瑪特(09992)330元，維持超配評級
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19/06/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 15:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 15:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 15:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2025 15:25
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