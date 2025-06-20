大行報告 | 大摩點評地產股，牛看恒地$31，最熊新世界看$4.2
20/06/2025
．大摩點評地產股，牛看恒地(00012)31元，熊看新世界(00017)4.2元
．交銀國際點評製藥股，其中翰森製藥(03692)目標由24.6元升至33元
．花旗降莎莎(00178)目標價至1元，維持買入評級
【你點睇？】中東局勢再趨緊張，以色列伊朗互相攻擊，你認為局勢會否升級？► 立即投票
20/06/2025
【你點睇？】中東局勢再趨緊張，以色列伊朗互相攻擊，你認為局勢會否升級？► 立即投票
更多大行報告
2025-06-20
2025-06-19
2025-06-18
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-13
2025-06-13
2025-06-12
2025-06-11
延伸閱讀
20/06/2025 12:06 恒指半日升266點報23504，李寧升近7%，國壽升4%
20/06/2025 11:49 百度據報最快今年在新加坡和馬來西亞推無人駕駛出租車服務
20/06/2025 13:28 【外圍經濟】6.5萬億美元期權海嘯殺到？美股或迎最大三巫日
20/06/2025 09:47 《異動股》舜宇升5%，蘋果可摺疊iPhone擬明年第四季量產
20/06/2025 11:47 【中東戰火】特朗普攻伊舉棋未定，亞股窄幅波動，原油及美元受壓
20/06/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒２７億元，買小米沽騰訊
20/06/2025 08:37 【大行炒Ｄ乜】大摩削新世界目標三成五，大和首予金山雲買入評級
20/06/2025 11:33 《財資快訊》美電升報７﹒８４９９，一周拆息與上日尾市持平
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2025 14:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2025 14:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2025 14:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/06/2025 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N