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大行報告 | 大摩點評地產股，牛看恒地$31，最熊新世界看$4.2

20/06/2025

大摩點評地產股，牛看恒地(00012)31元，熊看新世界(00017)4.2元

交銀國際點評製藥股，其中翰森製藥(03692)目標由24.6元升至33元

花旗莎莎(00178)目標價至1元，維持買入評級

 

大行報告 | 大摩點評地產股，牛看恒地$31，最熊新世界看$4.2

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2025 14:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2025 14:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2025 14:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/06/2025 14:30
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