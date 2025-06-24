大行報告 | 阿里、美團、京東、小米、泡泡瑪特及三桶油最新評級/目標價
24/06/2025
．麥格理降阿里(09988)目標，卻升美團(03690)及京東(09618)目標至122元及131元
．大和維持小米(01810)買入評級，目標上調至78元
．兩大行齊看好泡泡瑪特(09992)，其中野村更牛看291元
重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此
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