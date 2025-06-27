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大行報告 | ATMXJ、比亞迪及寧德時代最新評級/目標價，一表盡掌握

27/06/2025

法巴騰訊(00700)目標至620元，維持跑贏大市

高盛看好小米(01810)，目標價由65元升至69元

摩通維持寧德時代(03750)目標及評級不變

 

大行報告 | ATMXJ、比亞迪及寧德時代最新評級/目標價，一表盡掌握

 

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27/06/2025 17:00  《盤後部署》恒指沽壓加劇走勢不利，煤炭股落後宜吼8厘兗礦收息

27/06/2025 16:11  中資金融股回吐恒指收跌41點報24284，全周仍升753點

27/06/2025 15:49  著名作家蔡瀾周三離世，終年83歲，遺體已火化

27/06/2025 16:43  理想汽車(02015)下調第二季度交付量至10.8萬輛

27/06/2025 16:24  【聚焦數據】財政部：1-5月國企利潤總額同比跌幅擴至2.8%

27/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒８６億元，買中芯沽騰訊

27/06/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】法巴看騰訊上６２０元，高盛升小米目標逾６％

27/06/2025 11:40  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，兩周拆息較上日升２０基點

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 17:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 17:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/06/2025 16:40
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