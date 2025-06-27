大行報告 | ATMXJ、比亞迪及寧德時代最新評級/目標價，一表盡掌握
27/06/2025
．法巴升騰訊(00700)目標至620元，維持跑贏大市
．高盛看好小米(01810)，目標價由65元升至69元
．摩通維持寧德時代(03750)目標及評級不變
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27/06/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 17:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 17:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/06/2025 16:40
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