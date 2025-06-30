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大行報告 | AMXJ最新評級/目標價，小米最牛$77.7

30/06/2025

富瑞降AMXJ目標價，其中美團(03690)目標由185元削至165元

國泰海通中信建投齊升小米(01810)目標，最牛看77.7元

摩通高盛點評太古地產(01972)，齊調升其目標，評級則皆不變

 

大行報告 | AMXJ最新評級/目標價，小米最牛$77.7

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/06/2025 16:40
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