大行報告 | AMXJ最新評級/目標價，小米最牛$77.7
30/06/2025
．富瑞降AMXJ目標價，其中美團(03690)目標由185元削至165元
．國泰海通、中信建投齊升小米(01810)目標，最牛看77.7元
．摩通及高盛點評太古地產(01972)，齊調升其目標，評級則皆不變
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 19:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/06/2025 16:40
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