大行報告 | 高盛升滙控目標價至$109，點評濠賭股最值博係…
03/07/2025
．高盛升滙控(00005)目標價至109元，維持買入評級
．高盛亦分別調升銀娛(00027)、金沙(01928)、美高梅(02282)及新濠(00200)目標價
．中金看好醫藥股，其中信達生物(01801)目標升至95.3元
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03/07/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/07/2025 16:40
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