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大行報告 | 摩通降多隻車股目標價，惟升零跑至$90

14/07/2025

摩通降多隻車股目標價，惟升零跑(09863)至90元

富瑞大摩看好老鋪黃金(06181)，目標價分別升至1103元及1055元

花旗點評食品股，其中升萬洲(00288)目標至8.2元

 

大行報告 | 摩通降多隻車股目標價，惟升零跑至$90

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2025 12:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/07/2025 12:16
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